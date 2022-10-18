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Вчера, 17 октября 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу благоустройства территорий. В совещании приняли участие представители министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, главы городских округов и муниципальных районов губернии.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году запланировано благоустроить 144 общественных и 318 дворовых территорий, а также реализовать два крупных проекта-победителя V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

К середине октября завершены работы на 100% дворовых и 99% общественных территорий. В настоящее время работы продолжаются на одной общественной территории – «Парк Больничный» в г.о. Жигулевск. Здесь появилась необходимость в проведении дополнительных работ, завершить которые планируется до конца текущей недели.

«Начинаем готовиться к следующему сезону. Обратите особое внимание на подготовку эскизных проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, их важно сделать комфортными и красивыми. Обязательно нужно учитывать мнения людей. Жители должны иметь возможность ознакомиться с проектом, предложить коррективы или свой вариант. И в итоге получить то, что сами задумали. Это очень важно. И Губернатор неоднократно об этом говорил», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

В этом году в Самарской области реализуются проекты-победители V Всероссийского конкурса. В городском округе Отрадный это проект «По прямой к «Отрадному: реновация главной улицы города бульваров (благоустройство ул. Победы от ул. Ленинградской до ул. Нефтяников)», в г.о. Сызрань – проект «На берегу трех рек: продолжение истории (благоустройство Монастырской набережной реки Сызранки)».

18 августа в г. Тамбов Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ были подведены итоги VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В нем приняли участие семь малых городов Самарской области: Новокуйбышевск, Жигулевск, Чапаевск, Похвистнево, Кинель, Октябрьск и Нефтегорск.

От Самарской области в конкурсе признаны победителями: в номинации «малые города численностью от 50 тысяч человек до 100 тысяч человек»: городской округ Новокуйбышевск с проектом «Парк «Дубки» – источник энергии», в номинации «малые города численностью от 20 тысяч человек до 50 тысяч человек» – городской округ Кинель с проектом «Север и юг. Привокзальные площади. Продолжение реализации концепции «Кинель – город чистых озер», городской округ Октябрьск с проектом «Александровская Аллея».

Реализация проектов начнется в 2023 году. В настоящее время муниципалитетами-победителями конкурса ведется работа по разработке проектной документации.

Кроме того, в этом году будет проведен дополнительный VII Конкурс с периодом реализации проектов в 2023-2024 году. Итоги Конкурса планируется подвести 26 декабря 2022 года.

От Самарской области в дополнительном конкурсе примут участие городские округа Нефтегорск (проект детского парка «Парад планет»), Жигулевск (проект «Морквашинский сад»), Похвистнево (проект «Парк ветра») и Чапаевск (парк имени Чапаева). Их заявки уже одобрены межведомственной комиссией.

Фото: пресс-служба правительства СО