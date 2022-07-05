Верховный суд решит судьбу крупного гаражного массива в Самаре

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Департамент градостроительства Самары подал жалобу в Верховный суд РФ. Чиновники добиваются сноса крупного гаражного массива на пересечении улиц Советской и Черемшанской.

Борьба за гаражи началась больше года назад. Кооператив находится на пересечении улиц Советской и Черемшанской и занимает участок площадью 3000 кв. метров. Всего здесь располагается больше сотни гаражей и хозкладовых. В середине сентября 2020 года депстрой обратился в суд с требованием признать постройки незаконными и снести их. Ответчиком по иску выступает потребительский гаражный кооператив (ПГК) «ЮГАН».

— Истцы объяснили, что еще в 1988 году земельный участок сдали в аренду под коллективную стоянку. В 1997 году местные жители получили возможность арендовать площадку, но без права выкупа. Срок аренды истекал в 2000 году. Чиновники депстроя пояснили, что не выдавали разрешения на строительство капитальных объектов. Также выяснилось, что в 90-е у участка сменился собственник. «ЮГАН» стал правопреемником коллективной стоянки. Однако свои обязанности арендатора представители ПГК выполняли не полностью. Например, они не платили вовремя арендную плату, и в результате образовалась задолженность, — следует из материалов суда.

В результате региональный арбитраж согласился с доводами чиновников. Гаражный кооператив «ЮГАН» признали самовольной постройкой и обязали собственников снести его в течение трех месяцев. Однако представители организации обжаловали решение суда и выиграли, пишет 63.ру.

Вот как свое решение объяснили судьи:

— Участок предоставили кооперативу под металлические гаражи. Чиновники же установили, что объекты, расположенные на площадке, обладают признаками капитальных построек. Спор возник конкретно из-за блока гаражей площадью 596,5 кв. м. Но его построили в 1990 году, а участок кооператив арендовал в 1997 году. То есть постройка там уже была на момент заключения договора. Понятие «самовольное строение» Гражданским кодексом РСФСР 1964 года применялось только к жилым домам и дачам. Здания, строения и сооружения нежилого назначения, построенные до 1 января 1995 года, в силу закона не могут быть признаны самовольными постройками и снесены на этом основании. Доказательств наличия угрозы жизни и здоровью граждан спорной постройкой в материалах дела не имеется. Более того, собственниками гаражей является не сам кооператив, а его члены, так как они выплатили паи.

Кассационная инстанция также поддержала кооператив. Но чиновники решили продолжить борьбу и обратились в Верховный суд РФ. Дата заседания пока не назначена.