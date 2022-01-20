В Железнодорожном районе Самары в 2022 году продолжится благоустройство дворов 

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Во всех районах Самары в 2022 году запланированы работы по комплексному обновлению более 55 дворов по нацпроекту Жилье и городская среда».

Администрацией Железнодорожного района Самары заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение в 2022 году работ по благоустройству 5 дворов по следующим адресам:

1) ул. Владимирская, д. 21, 23, 27, ул. Чернореченская, д. 27а;

2) ул. Мориса Тореза, д. 34;

3) ул. Мяги, д. 27;

4) ул. Урицкого, д. 4, 6, 8;

5) ул. Чернореченская, д. 31, 33.



Подрядчику предстоит выполнить ремонт внутриквартальных проездов и тротуарных дорожек, обустройство мест для парковки автомобилей. Также по желанию жителей будут установлены малые архитектурные формы на детских и спортивных площадках, установлены скамейки и урны, выполнено озеленение. Работы во дворах стартуют уже весной 2022 года.



Дворы преображаются при активном участии жителей на всех этапах проведения работ.