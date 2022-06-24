В Железнодорожном районе Самары благоустраивают дворовые территории   

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В этом году в областной столице преображается более 55 дворов и 5 общественных территорий во всех районах города по программе «Формирование комфортной городской среды».



Так, Администрацией Железнодорожного района Самары заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству 5 дворов.



Во дворе домов №№ 31 и 33 по улице Чернореченской подрядная организация приступила к установке и бетонированию малых архитектурных форм на детской площадке. По периметру благоустраиваемой территории уже уложены пешеходные дорожки, установлены новые ограждения и опоры уличного освещения. В прошлом году во дворе обновили внутриквартальные проезды.



В соседнем дворе, в границах домов №№ 21, 23, 29 по улице Владимирской и №27А по улице Чернореченской, развернулись работы по ремонту внутриквартальных проездов, тротуаров и расширению парковочных карманов.

Фото: администрация Самары