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В Железнодорожном и Кировском районах Самары ограничат движение транспорта

3 июня 2025 20:07
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Начнут реконструкцию двух участков теплотрасс, проходящих по улицам Дзержинского и Нагорной.

В ближайшие выходные в Самаре подрядчики филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» начнут реконструкцию двух участков теплотрасс, проходящих по улицам Дзержинского и Нагорной. Для обеспечения безопасности участников движения, беспрепятственной работы специалистов и техники будут введены временные ограничения движения транспорта:

- с 6:00 4 июня до 6:00 30 сентября – от дома № 12 до дома № 22 по улице Дзержинского;
- с 6:00 4 июня до 6:00 30 октября – по улице Нагорной, в границах улиц Майской и Пугачевской.

Подробнее с временными схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях. Профильные службы обеспечат своевременную установку соответствующих технических средств организации дорожного движения.

Автомобилистам рекомендуется заблаговременно планировать свои маршруты следования, выбирая для объезда ближайшие улицы. Общественный транспорт по вышеуказанным участкам улично-дорожной сети не ходит.

Ресурсоснабжающая организация приносит горожанам извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к необходимости обновления инженерных коммуникаций для безаварийного прохождения следующего отопительного сезона.

Теги: Самара

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