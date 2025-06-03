В Железнодорожном и Кировском районах Самары ограничат движение транспорта

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В ближайшие выходные в Самаре подрядчики филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» начнут реконструкцию двух участков теплотрасс, проходящих по улицам Дзержинского и Нагорной. Для обеспечения безопасности участников движения, беспрепятственной работы специалистов и техники будут введены временные ограничения движения транспорта:



- с 6:00 4 июня до 6:00 30 сентября – от дома № 12 до дома № 22 по улице Дзержинского;

- с 6:00 4 июня до 6:00 30 октября – по улице Нагорной, в границах улиц Майской и Пугачевской.



Подробнее с временными схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях. Профильные службы обеспечат своевременную установку соответствующих технических средств организации дорожного движения.



Автомобилистам рекомендуется заблаговременно планировать свои маршруты следования, выбирая для объезда ближайшие улицы. Общественный транспорт по вышеуказанным участкам улично-дорожной сети не ходит.



Ресурсоснабжающая организация приносит горожанам извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к необходимости обновления инженерных коммуникаций для безаварийного прохождения следующего отопительного сезона.