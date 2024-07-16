В «Волгаре» идет ремонт на улице Казачьей

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В Самаре продолжается масштабная дорожная ремонтная кампания. Как сообщает Департамент городского хозяйства и экологии, всего в этом году в Самаре, с учетом дополнительного финансирования, планируется привести в нормативное состояние 108 объектов общей протяженностью свыше 70 км. Из них 44,34 км – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (работами запланировали охватить 34 объекта).

В Куйбышевском районе, на улице Казачьей протяженностью более 1 км, методом «больших карт» (по всей ширине проезжей части) идет устройство дорожного полотна в границах улиц Осетинской и Шоссейной. Площадь ремонта превышает 8 тысяч кв. м.

Казачья – одна из самых важных и, соответственно, загруженных транспортом улиц жилого района «Волгарь».

При включении улицы Казачьей в дополнительный перечень ремонтируемых объектов немаловажную роль сыграли и обращения неравнодушных жителей «Волгаря». Во взаимодействии с представителями депутатского корпуса им удалось добиться обновления дороги. Ее невозможно было привести в нормативное состояние с помощью только поддерживающего ремонта. И теперь, когда работы в активной фазе, общественники наблюдают за тем, как преображается проезжая часть.

Как сообщили в дирекции подрядной организации, до устройства нового верхнего слоя покрытия – укладки асфальтобетонной смеси последнего поколения – на улице Казачьей уже отремонтировали немногочисленные люки смотровых колодцев, их вывели в проектную отметку, установили новые крышки.

В период производства ремонта, несмотря на то, что улица узкая и подрядчик трудится в стесненных условиях, дорогу полностью решено не перекрывать, оставляя автомобилистам возможность проезда.

Фото: администрация Самары