В Сызрани строят километровую двухуровневую набережную с амфитеатрами

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В Сызрани продолжается преображение Монастырской набережной, проект благоустройства которой победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».



«Современная двухуровневая набережная с прогулочной зоной, велодорожкой, освещением, скамейками, смотровыми площадками и парковкой должна появится к началу осени. Территория будет удобна и для маломобильных граждан, здесь оборудуют пандусы. Сызранцы активно принимали участие в обсуждении проекта на стадии его разработки, теперь ждут конечный результат. Это не первый объект, благоустроенный как победитель Всероссийского конкурса в нашем городе. Большой популярностью среди горожан и гостей Сызрани пользуется Кремлевская набережная», - комментирует руководитель комитета по строительству и архитектуре г.о. Сызрань Александр Гребенцов.



Каждый уровень Монастырской набережной будет иметь протяженность почти километр, нижняя часть немного короче верхней. По словам инженеров подрядной организации, для планировки рельефа новой набережной было перемещено более 8 тыс куб. метров грунта, вывезено почти 1900 куб метров непригодного для использования грунта, завезено нового – более 1500. Срезано 4 гектара заросшего кустарника. Уложено более 1,2 км кабеля.



Чтобы жители и гости Сызрани могли с комфортом любоваться с набережной живописными видами на историческую часть города на противоположном берегу, набережной появятся амфитеатры. "Приступили к монтажу амфитеатров, то есть готовность их техническая 60%, сейчас их нужно смонтировать на месте и дальше они будут обшиваться доской, то есть все площадки для этого уже подготовлены, сваи забурены, все террасы, которые были произведены в цеху, на данный момент находятся на стройплощадке, на этой неделе приступили к их монтажу", - говорит представитель подрядной организации Леонид Бойничев.



«Новая набережной меняется с каждым днем, - говорит жительница Сызрани Зинаида Григорьевна. – Что тут было, заросший деревьями и кустом берег. По картинке, которую мы видели на обсуждениях концепции набережной, все выглядело очень достойно. Надеемся, что строители не подведут. Сделают также красиво и в срок».

Фото: департамент информационной политики СО