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В Советском районе Самары благоустроят сквер Экономистов

26 марта 2025 17:22
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В этом году в Советском районе обновят не только дворы, проезды, и тротуарные дорожки.

25 марта глава Советского внутригородского района Самары Вадим Бородин провел «прямую линию» с жителями своего района на своей официальной странице ВКонтакте. 
 
В ходе «прямой линии» глава района презентовал  слушателям программу развития Советского района на 2025 год. Так, в районе продолжится благоустройство дворов в рамках действующих программ – обновлений ждут 33 территории, в 7 домах Советского района уже стартовал капитальный ремонт. Кроме того, продолжается вывоз незаконных киосков и гаражей - на сегодняшний день районной администрации удалось убедить собственников 12 торговых объектов освободить незаконно занимаемую территорию.  

На платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» жители направили почти 15 вопросов перед началом эфира, порядка половины ответов были озвучены главой района в рамках «прямой линии». В комментариях жители разместили более 30 вопросов. Для рассмотрения ряда вопросов от горожан, глава района запланировал выездные мероприятия для выяснения обстоятельств вопросов и замечаний.

Например, жительница Советского района обратилась к главе района с просьбой привести в порядок тротуар, ведущий к школе №163 Советского района. Отвечая на вопрос, Вадим Бородин пояснил, что в этом году ремонт тротуара включен в план работ.

«Около школы № 163 мы в прошлом году сделали тротуар, ведущий из дворов многоквартирных домов, которые находятся по улице Антонова-Овсеенко. В этом году отремонтируем участок тротуара, который идёт от улицы Свободы между домами по улице Ратнера, 1-3 к университету путей и сообщения, чтобы детям и студентам вуза было удобно передвигаться», - прокомментировал Вадим Бородин.

В этом году в Советском районе обновят не только дворы, проезды, и тротуарные дорожки. По программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустроят сквер Экономистов. 

Согласно дизайн-проекту в сквере планируется устройство тротуаров из плиточного мощения, освещения, обустройство зон отдыха и установка малых архитектурных форм – скамеек, урн. Также будет выполнена санитарная обрезка деревьев, посадка новых деревьев и кустарников, устройство газона с автополивом. Главным украшением обновленного сквера станет сухой фонтан и арт-объекты. 

В настоящее время проводится электронный аукцион – в ближайшее время будет выбрана подрядная организация, которая займется благоустройство территории. Ожидается, что контракт будет заключен 20 апреля. На благоустройство сквера выделено порядка 90 млн. рублей.

11 апреля в 14.00 в сквере Экономистов пройдет традиционные мероприятия в рамках месячника по благоустройству – уборке территории, в котором могут принять участие все желающие. Необходимый инвентарь и расходные материалы можно получить непосредственно на месте проведения мероприятия. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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