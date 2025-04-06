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В ситуацию с опасным домом в самарском поселке вмешался Бастрыкин

6 апреля 2025 12:59
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В ситуацию с опасным домом в самарском поселке вмешался Бастрыкин

В ситуацию с опасным домом в самарском поселке Безенчук вмешался глава СК России Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СК.

Жители многоквартирного дома на улице Школьной рассказали, что в здании нарушена целостность кровли, квартиры затапливаются, из-за сырости разрушается кладка стен, есть плесень, деформировались дверные проемы. Тут, в частности, предоставляют жилье сиротам, пишет Самара-АиФ.

«В СУ СК России по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка», - отметили в пресс-службе.

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