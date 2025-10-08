137

В Самарской области завершается строительство автомагистрали «Центральной» от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе. Дорожные работы на участке протяженностью 14 км ведутся с января 2023 года и должны быть завершены в ноябре 2025 года. В настоящее время готовность объекта составляет 95%.

«Центральная» входит в число приоритетных объектов Программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 года, утвержденной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Новый участок трассыпозволит разгрузить существующую сеть автомобильных дорог и обеспечить удобную транспортную связь населенных пунктов северо-восточного направления с областным центром — городом Самарой.

Автомобильная дорога состоит из 4-6 полос движения с двумя транспортными развязками в разных уровнях, тротуарами, улично-дорожным освещением. «Проектом строительствапредусмотрено всё необходимое для комфортного передвижения пассажиров городского и пригородного транспорта. Для удобства жителей Самары и населенных пунктов Петра Дубрава, Водино, Сырейки запланированы современные остановочные павильоны, удобные пешеходные переходы, широкие тротуары», — говорит заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

В период строительства объекта проведено переустройство инженерных сетей, собран каркас автомобильной дороги, уложено дорожное полотно с применением прочного асфальтобетона ЩМА-16 на ПБВ. Также закончены работы по строительству тротуаров, устройству бортового камня, откосов дороги, строительству путепровода в населенном пункте Петра Дубрава.

В настоящее время на автомагистрали завершаются работы по строительству путепровода тоннельного типа на пересечении проспекта Карла Маркса и путей Куйбышевской железной дороги: ведется перенос железнодорожных путей и подготовка основания под дорожную одежду. Также выполняются мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Объект непростой, поскольку конструкция опалубки и самого путепровода имеет нестандартную форму, отличную от привычных квадратных конструкций. Сейчас активно ведутся финальные этапы работ, и техника функционирует бесперебойно», — говорит начальник участка подрядной организации Александр Лишанов.

Официальное открытие движения по«Центральной» ожидается в ноябре 2025 года.

«Автодорога с развитой системой развязок обеспечит удобное движение в любом направлении, что позволит существенно снизить нагрузку на въезды и выезды из города. Главное преимущество дороги — её безопасность. Мы ожидаемзначительного снижения уровня аварийности после введения автомагистрали в эксплуатацию», — подчеркивает подполковник полиции, начальник отдела дорожной инспекции управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Роман Данилин.

Фото: пресс-служба правительства СО