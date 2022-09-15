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В Самарской области завершается ремонт дороги Отрадный - Богатое - Борское

15 сентября 2022 11:43
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В Самарской области завершается ремонт дороги Отрадный - Богатое - Борское

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в 2022 году завершается ремонт межмуниципальной автомобильной дороги «Отрадный – Богатое» – Борское на участке км 39+000 – км 47+325.

Специалисты выполнили усиление и уширение дорожной одежды, устройство двухслойного щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия с применением современных материалов, в соответствии с новым ГОСТом. Укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы,  места пересечений и примыканий.

В настоящее время дорожники приступили к установке барьерного ограждения, сигнальных столбиков, дорожных знаков.

Мостовики завершают ремонт двух мостов в составе автомобильной дороги: через овраг на км 42+740 и овраг Ржавчик на км 44+416.

Строители укрепили монолитные конусы, обновили, заменили элементы мостового полотна, сопряжения моста с насыпью и приступили к укладке асфальтобетонного покрытия.  

Отметим, в рамках дорожного нацпроекта, начиная с 2020 года в нормативное состояние будет приведено 33 км автодороги «Отрадный – Богатое» – Борское. 

В 2020 году капитально отремонтировали участок протяженностью 15 км, км 14+000 - км 28+000, проходящий по территории Кинель-Черкасского и Борского районов.

В 2021 году отремонтировали 11 км, участок км 28+000-км 39+000.

Трасса связывает населенные пункты нескольких муниципальных районов между собой и входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области.  Кроме того, по дороге проходят школьные маршруты и один из туристических маршрутов в Бузулукский бор - национальный парк, расположенный в Самарской и Оренбургской областях России.

Приведение дорог в нормативное состояние, внедрение современных технологий, подготовка кадров – задачи которые ставит глава региона Дмитрий Азаров. В текущем году в Самарской области обновят более 600 км автомобильных дорог в рамках региональных и федеральных программ, работы на большинстве объектов уже выполнены.

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