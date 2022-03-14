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В Самарской области собираются установить норматив численности дворников для УК

14 марта 2022 13:39
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В Самарской области собираются установить норматив численности дворников для УК

В Самарской области нашли способ, как улучшить уборку дворов в муниципалитетах. Этот вопрос обсудили на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

— Председатель областного правительства Виктор Кудряшов поручил муниципалитетам установить для управляющих компаний рекомендованные нормативы численности дворников, обеспеченности техникой, собственной и привлеченной, исходя из площади обслуживания, — сообщили в «белом доме».

По словам Виктора Кудряшова, некоторые управляющие компании требуют пристального внимания.

— Есть такие рычаги воздействия, как административные штрафы, которые накладывают на должностных лиц, обращение в прокуратуру при неоднократном привлечении руководителя управляющей компании к административной ответственности, — отметил первый вице-губернатор.

Как рассказала заместитель руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Людмила Муратова, с начала 2022 года сотрудники ГЖИ проверили качество уборки снега и наледи придомовых территорий и крыш более 11 тысяч многоквартирных домов. Специалисты выявили 1746 нарушений, по которым возбудили 46 административных дел. Как сообщили в правительстве, 87% нарушений устранили в день их обнаружения.

Осенью прошлого года в Самаре предлагали модернизировать ручную уборку улиц и закупить дополнительную технику, которая могла бы заменить ручной труд. Тогда город был укомплектован дворниками лишь на 65%, пишет 63.ру.

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