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В Самарской области полицейские и общественники приняли участие во Всероссийской акции «Лес Победы»

6 октября 2024 12:34
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В Самарской области полицейские и общественники приняли участие во Всероссийской акции «Лес Победы»

Более 30 деревьев и кустарников высадили на территории Храма в честь великомученика Святого Пантелеимона, отдав дань памяти и уважения, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Ежегодно сотрудники полиции и представители Общественных советов Самарской области принимают участие в озеленении территории в рамках Всероссийской акции «Лес Победы», цель которой - дань памяти и уважения, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Так, в Безенчукском районе полицейские совместно с общественниками высадили более 30 деревьев и кустарников на территории Храма в честь великомученика Святого Пантелеимона.

В мероприятии приняли участие представители местного отделения «Движения Первых» и «Боевого братства».

Начальник отделения по работе с личным составом Максим Мещеряков отметил: «Сегодня мы не только озеленяем территорию Храма, но и выполняем важную миссию - сажаем деревья в честь героев Великой Отечественной Войны. Как годами будут расти эти деревья, так и память о героях будет жива вечно».

Руководитель общественной организации «Боевое братство» Сергей Горшунов призвал молодежь продолжать ухаживать за аллей, бережно храня память о героях.

В ходе мероприятия были высажены карликовая альпийская ель, гортензии и астры. В конце, уставшие, но воодушевленные участники акции сделали памятное фото.

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