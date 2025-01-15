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В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий

15 января 2025 13:43
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В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий

Национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, принес положительные изменения в города и села Самарской области. За 6 лет реализации нацпроекта свой вид изменили к лучшему 1825 дворовых и 912 общественных территорий.

Все объекты для благоустройства были выбраны с учетом общественного мнения. Начиная с 2022 года голосование жителей проходило на единой онлайн платформе 63.gorodsreda.ru. С каждым годом желающих выразить свое мнение таким удобным способом становилось все больше. Если первый год голосования собрал 366 тыс. голосов, то в последующие годы шло только нарастание и достигло 420 тыс. голосов. В Самарской области Всероссийским голосованием было охвачено 11 муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек. Это города Самара, Новокуйбышевск, Чапаевск, Октябрьск, Сызрань, Жигулевск, Тольятти, Кинель, Отрадный, Похвистнево и Безенчукский район. В 2024 году в этот список вошел поселок Смышляевка Волжского района. 

«В регионе сотни и тысячи любимых жителями мест, которые должны преображаться. Форма должна быть современной: это касается воркаутов, детских площадок, лавочек в достаточном количестве. И речь не только о Самаре - должны развиваться все населенные пункты во всех муниципальных образованиях. Приоритет здесь один - повышение качества жизни людей. Какие объекты жители поддержат, те и будем благоустраивать», - подчеркнул необходимость участия населения в благоустройстве региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

Отдельная страница нацпроекта «Жилье и городская среда» – это Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Самарская область не упустила ни единого шанса, чтобы с помощью конкурсных грантов преобразить свою территорию. Регион 22 раза становился лауреатом конкурса. Реализовано 18 проектов. Это набережная, парк Поколений и Александровская аллея в Октябрьске; парк и улица Победы в Отрадном; Кремлевская, Монастырская и Крымзенская набережные в Сызрани; сквер и набережная озера Ладное, парк у озера Крымское и Привокзальные площади в Кинеле; парк им. 40-летия ВЛКСМ и Морквашинский сад в Жигулевске; парк «Молодежный» и детский «Парк Планет» в Нефтегорске; парк «Дубки» в Новокуйбышевске; парк Ветра в Похвистнево; парк имени Чапаева в Чапаевске. В 2025 году ждут обновления территория у Храма Сергея Радонежского в Чапаевске, центральный городской пляж в Сызрани, улица Сабирзянова в Отрадном и парк имени Максима Горького в Октябрьске.

Работа по созданию комфортной городской среды будет продолжена в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Цель нацпроекта — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры.

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