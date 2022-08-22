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В Самарской области объекты дорожного нацпроекта проходят контроль качества работ по асфальтированию

22 августа 2022 13:47
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В Самарской области объекты дорожного нацпроекта проходят контроль качества работ по асфальтированию

Дорожный сезон в Самарской области на финишной прямой. На объектах, реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», уже уложено свыше 2 млн квадратных метров асфальтобетонной смеси, на 45 участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. В высокой степени готовности еще 10 объектов, которые ожидают результаты проверок качества уложенного дорожного покрытия. 

На прошедшей неделе, дорожная лаборатория министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области произвела отбор кернов на объекте протяжённостью более 20 км, трассы «Кинель – Богатое» - Спиридоновка - Домашка – «Самара – Оренбург».

«Подрядчик укладывает асфальтобетонную смесь, уплотняет её, вызывает нас. Мы приезжаем, отбираем пробы – керны. В лаборатории, мы их промываем, разрезаем, разделяем по слоям, просушиваем их и на следующий день приступаем к испытаниям. Согласно ГОСТу, берется одна точка - три керна на три тысячи кв. м, на этом объекте будет порядка пятидесяти точек. Все испытания проводятся согласно нормативной документации», - пояснил Дмитрий Неманов, главный консультант отдела контроля качества Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Работы на объекте начались с 1 апреля и в середине сентября планируются к завершению, сроки по контракту до 1 октября, текущего года.

«В данный момент завершили устройство верхнего слоя покрытия. У нас своя аттестованная лаборатория, провели кернение асфальтобетонного покрытия, свои испытания - все показатели соответствуют ГОСТу. Сейчас пригласили лабораторию минтранса, чтобы они со своей стороны проверили качество асфальтобетонного покрытия», - проинформировал Сергей Лященков, начальник участка подрядной организации.

В настоящее время идет обустройство автомобильной дороги: укрепление обочин установка знаков, устройство остановочных площадок.

После получения результатов испытаний кернов, подрядная организация приступит к нанесению дорожной разметки. 

В любом, даже в самом отдаленном уголке региона, у жителей должен быть доступ к качественным дорогам и безопасному передвижению. Это неоднократно отмечал Губернатор Дмитрий Азаров

На сегодняшний день, в Самарской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, план работ от общего объема выполнен уже более чем на 75%.

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