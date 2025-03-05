В Самарской области начали готовить дороги к весеннему паводку

166

В Самарской области начаты работы по подготовке дорог регионального значения к прохождению весенних паводков.

Протяженность областных трасс - более 7 тысяч км, в составе которых 7,9 тысяч водопропускных труб и 470 искусственных сооружений.

До начала интенсивного снеготаяния предприятие по содержанию дорог - АО «АСАДО» - приступило к очистке от снега проезжей части и обочин, а также оголовок водопропускных труб.

Первоочередные мероприятия выполняются на трубах с постоянным водотоком и в местах ожидаемых переливов и подтоплений.

Также регулярно проводятся работы по очистке дождеприемных решеток на автодорогах в черте города Самары.

Особое внимание будет уделено низководным затапливаемым мостам, у которых в случае прогнозного перелива воды демонтируют перильные ограждения.

Всего на территории региональных трасс расположено 5 низководных искусственных сооружений на территории Большеглушицкого, Красноярского и Пестравского районов.

Фото: Минтранс региона