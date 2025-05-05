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В Самарской области на линию вышли 30 новых мусоровозов

5 мая 2025 15:12
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Как сообщил генеральный директор "Экологии", машины направили на участки, где есть наибольшее количество жалоб на вывоз отходов.

В начале мая автопарк регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО "Экология" пополнили 30 машин. На этой неделе техника приступила к работе. В компании уверены, что теперь мусоровозов хватит для организации своевременного вывоза отходов.

7 апреля в ходе оперативного совещания в областном Правительстве губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в регион поступят около 60 новых мусоровозов, которые помогут наладить вывоз ТКО. Часть техники планировали закупить, часть - арендовать в других регионах. Компания "Экология" провела конкурс, в котором победил московский производитель коммунальной техники. Столичное предприятие поставило самарскому регоператору 30 мусоровозов.

Как сообщил генеральный директор "Экологии" Андрей Шестаков, машины направили на участки, где есть наибольшее количество жалоб на вывоз отходов - это Октябрьский, Самарский, Железнодорожный и Ленинский районы Самары. Объем кузова поступившей модели 15 кубометров. В день одна машина может делать до трех рейсов на полигон.

- Другими словами, ежедневно каждая единица техники вывозит порядка 250 контейнерных баков. Сейчас машин будет достаточно для выполнения всех поставленных задач, для решения вопросов с проблемными районами. Считаю этот случай беспрецедентным, потому что огромное количество бюджетных средств было выделено специально для приобретения такого парка техники, - отметил руководитель компании.

Также на линию вышли машины, арендованные в других регионах.

Ключевой момент в том, что все мусоровозы поступили именно на баланс "Экологии", а не ее подрядчиков. Это не последняя закупка мусоровозов. Следующую партию планируют приобрести в конце лета, сообщил Шестаков. В мае компания усилила работу в центральных районах областного центра, параллельно оценивает необходимую потребность в машинах по региону, чтобы понимать, сколько техники нужно докупить для работы в муниципалитетах. Также регоператор продолжает составлять реестры территорий, где есть потребность в дополнительных контейнерах и площадках. В регионе насчитывается 21,5 тыс. мест складирования ТКО. Как отметил руководитель компании, этого количества недостаточно для того, чтобы равномерно накапливать отходы. Сколько еще площадок нужно оборудовать и сколько докупить контейнеров, станет ясно после создания реестров.

Источник:  СОВА

 

Фото: Дмитрий Бурлаков/СОВА

 

Теги: Самара

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