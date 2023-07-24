В Самаре в основной фазе – работы по обновлению путепровода «139 километр», проходящего через улицу Земеца.

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Напомним, что они выполняются на средства консолидированного бюджета (областного и городского). Ремонт стартовал 10 апреля, в связи с чем действует временное ограничение движения транспорта по улице Земеца (от въезда на территорию завода АО «РКЦ «Прогресс» до улицы Литвинова). На сегодняшний день основной демонтаж завершен, специалисты выполняют все виды предусмотренных строительно-монтажных работ.

«Идет армирование шкафных плит на 1-й и 23-й опорах – монтирование арматурного каркаса, который в дальнейшем зальют, и приступят к установке деформационных швов, – рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов. – Вместе с тем организованы работы по устройству сборных железобетонных ограждений, монолитных ограждений и закладных деталей под металлические конструкции ограждений, которые в будущем будут монтироваться на закладные элементы».

Таким образом, ограждения разграничат пешеходные зоны, трамвайные пути и проезжую часть: монолитные, железобетонные разделят пешеходную зону и трамвайные пути с левой стороны путепровода, сборные железобетонные ограждения будут между трамвайными путями и проезжей частью, а металлические конструкции установят между проезжей частью и тротуаром с правой стороны мостового сооружения. Зонирование не только обезопасит пешеходов – убережет их в случае ДТП, но и предотвратит выезд автомобильного транспорта на трамвайные рельсы.

Не менее активно идет устройство выносных консолей и монолитных участков для системы освещения.

Также производятся работы по устройству выравнивающих слоев бетона на тротуаре с левой стороны путепровода и трамвайных путях. Сначала рабочие занимаются защитным и выравнивающим слоями бетона, потом предусмотрен щебеночный балласт, на который будет монтироваться рельсошпальная решетка. Отметим, что уже начались работы по установке закладных деталей под опоры питания электрического наземного общественного транспорта и устройству гидроизоляции. Частично выполнен монтаж водопропускных трубок.

Трудятся не только наверху, но и под путепроводом. Стоят задачи по подъему и выравниванию пролетных строений. Всего элементов конструктива, на которых потребовались такие работы, 6. Из них поднимаются и выравниваются 4 пролета, на остальных меняются подферменники – специальные металлические конструкции между ригелем опоры и пролетным строением, которые принимают на себя статические нагрузки.

Кроме того, в процессе – устройство «коммуникативных мостиков», находящихся под путепроводом. Они необходимы для проведения различных кабелей, линий связи.

Все этапы ремонта остаются на постоянном контроле не только мэрии Самары, но и общественников. Так, сегодня за процессом наблюдала управляющий микрорайоном Администрации Кировского внутригородского района, волонтер Татьяна Осокина

«Все понимают, что данный объект имеет особую социальную значимость, ведь он соединяет с другими районами ту часть города, где расположено множество промышленных предприятий. Поэтому путепровод по улице Земеца важен, в первую очередь, для заводов Кировского и Промышленного районов и большого количества людей, работающих на них. Помимо этого, возле путепровода находятся жилые дома, жители тоже пользуются этим объектом. К тому же впереди новый учебный год, что, конечно, увеличит транспортную нагрузку. Хотелось бы, чтобы этот мост открылся как можно быстрее, но самое главное – чтобы он был отремонтирован качественно и отвечал требованиям безопасности», – отметила Татьяна Осокина.

Подрядчик трудится в усиленном режиме, все необходимые материалы были закуплены заблаговременно. Несмотря на то, что муниципальный контракт на ремонт путепровода двухлетний, специалисты нацелены на то, чтобы уже до конца октября текущего года справиться с первостепенными задачами, после чего движение по мосту, в том числе общественного транспорта, возобновится. Незначительный объем работ, который уже не повлияет на дорожный трафик, может остаться на следующий год. Гарантийные обязательства подрядная организация обязуется выполнять в течение пятилетки.

Подчеркнем, что Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет повышенное внимание качеству инфраструктурных объектов, в том числе транспортного назначения, ремонту магистралей, особенно тех, которые входят в опорную дорожную сеть. В их числе и путепровод «139 километр».