В Самаре на Чернореченской откроется новый ФОК в октябре

"В октябре открываем ФОК в Ленинском районе на Чернореченской. Он строился с 2023 года, и сейчас на объекте наносят последние штрихи, чтобы принять любителей спорта! Закрепили его за Центром развития физкультуры и спорта Самары, и первыми его постоянными посетителями в конце октября станут воспитанники секций по художественной гимнастике, футболу, волейболу, баскетболу, каратэ, тхэквондо ВТФ, греко-римской борьбе, чир-спорту, акробатическому рок-н-роллу, спортивной аэробике. Кстати! По тхэквондо, греко-римской борьбе, волейболу, баскетболу и чир спорту уже на следующей неделе тренера объявят набор ребят от 6 лет, подробности vk.com/depsport63. Кстати, определить предрасположенность ребенка к определенному виду спорта можно будет прямо в ФОКе, в Центре тестирования «Стань чемпионом»", - сообщил глава Самары Иван Носков.

Заниматься в новом ФОКе могут все жители района. Здесь же можно сдать нормативы ГТО.

Продолжается строительство ФОК в Красноглинском районе, в поселке Прибрежный. Поменяли проект, по просьбам жителей перенесли баскетбольную площадку на площадку Workout, а на ее месте внутри ФОКа спроектировали поле для мини-футбола.

Фото: пресс-служба администрации Самары