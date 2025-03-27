В Самаре будет перекрыто движение по улице Мичурина в обе стороны от ул. Осипенко до ул. Челюскинцев

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С 23:00 28 марта до 23:00 30 марта будет перекрыто движение по улице Мичурина в обе стороны от ул. Осипенко до ул. Челюскинцев.

Движение троллейбусных маршрутов №№ 4, 15 в обоих направлениях будет организовано по Московскому шоссе, ул. Коммунистической до Губернского рынка.



Движение автобусных маршрутов №№ 4, 22 в обоих направлениях будет организовано по Московскому шоссе далее по своему маршруту.



Движение перекрывается в связи с ремонтно-восстановительными работами на водопроводной линии диаметром 900 мм.

Фото: администрация Самары