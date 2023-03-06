В Самаре активизировали аварийно-ямочный ремонт дорог

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До старта масштабного ремонта подрядные организации доступными способами приводят улично-дорожную сеть в нормативное состояние. Поддерживающие меры особенно актуальны в межсезонье.

Данный вид ремонта считается поддерживающим. Более того, это первый и единственный вид сезонного ремонта, который возможен в установившихся погодных условиях в нашей климатической зоне.

Преимущество заключается в том, что ни отрицательные температуры, ни относительная влажность не являются противопоказаниями для аварийно-ямочных работ.

Перед укладкой при необходимости локацию не только очищают, но и осушают.

Сразу после ремонта по участку транспорт ездить не должен – как правило, в нынешних погодных условиях для застывания смеси нужно не менее 20 минут. В связи с этим службы благоустройства просят автомобилистов не игнорировать дорожные знаки и сигнальные конусы, объезжать обозначенные отремонтированные локации, чтобы рабочим не пришлось все переделывать заново.

Мониторинг состояния участков продолжается непрерывно. При обнаружении новых дефектов в план производства работ и перечень объектов ремонта могут вноситься коррективы.

Ремонт литой асфальтобетонной смесью службы благоустройства Самары выполняют ежегодно. Первоочередное внимание уделяется улицам с насыщенным трафиком и маршрутами движения общественного транспорта, участкам, ведущим к образовательным, медицинским и другим социальным учреждениям, и, конечно, территориям, по которым уже получены предписания надзорных органов, а также обращения горожан (в том числе те, что были направлены через социальные сети).

В текущие сутки МП «Благоустройство» охватывает ремонтом локации на улицах Димитрова, Стара-Загора, Карбышева, Урицкой и др. Трудятся 4 бригады. Днем преимущественно идет подготовка «карт», а основной объем работ производится в ночные часы, когда нет напряженного трафика.

Фото: администрация Самары