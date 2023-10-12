В Самаре заберут 8 земельных участков, занятых аварийными домами

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Здания снесут, а их жильцов расселят.

Так, под снос пойдет дом в поселке Мехзавод Красноглинского района, расположенный в квартале 1, 3б. Он стоит на участке площадью 255 кв. м, который находится в пределах территории, отданной под КРТ. В доме расселят 4 квартиры. Здание построено в 1949 году.

В Самарском районе изымут участок в границах улиц Некрасовской, Чапаевской, Ленинградской, Фрунзе площадью 762 кв. м. На нем стоит дом на улице Некрасовской, 35, где будут расселены 3 квартиры. Также изымут участок площадью 630 кв. м, занятый домом на улице Фрунзе, 109. Там нужно расселить 3 квартиры и одно нежилое помещение. Оба здания были построены в 1917 году.

В Промышленном районе изымут участок площадью 381 кв. м, занятый домом на улице Свободы,118. Тут будут расселены 6 квартир. Здание было возведено в 1942 году.

В Кировском районе снесут три дома в Ташкентском переулке: дом № 63, дом № 74а и дом № 76б. Они занимают земельные участки площадью 379, 385 и 342 кв. м соответственно, которые будут изъяты. Всего в зданиях будут расселять 11 квартир. Все три дома относятся к 1954 году постройки.

В Железнодорожном районе изымут участок площадью 318 кв. м, занятый домом на улице Волгина, 7. Он был построен в 1950 году. Там нужно расселить 3 квартиры, пишет СитиТраффик.