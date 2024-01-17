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В Самаре за минувшие сутки в расчистке города задействовали 567 снегоуборочных машин и 3 404 уборщика, включая дворников

17 января 2024 14:57
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Как отметили в профильном департаменте, основная проблематика сейчас – это сужение проезжих частей. Во многом процесс уборки затрудняет припаркованный личный транспорт.

Метеоситуация в самарском регионе вновь резко изменилась в ночь на 17 января, поэтому в таких условиях, чтобы справиться с последствиями интенсивных осадков (низовой метели), службы благоустройства работают по продленной схеме. 

Профильные предприятия и организации скорректировали графики выхода техники и персонала, сформировали план первоочередных работ.

Так, в ночь на 16 января на уборку городских улиц направили 264 единицы техники и 90 дорожных рабочих для расчистки вручную. При этом более половины привлеченных ресурсов предоставили в помощь сторонние организации, с которыми заблаговременно были оформлены договорные отношения.

В целом за минувшие сутки в расчистке всех территорий обслуживания (дорог, общественных пространств, придомовых, дворовых и других внутриквартальных участков) задействовали 567 снегоуборочных машин и 3 404 уборщика, включая дворников.

В первую очередь, внимание по-прежнему уделяется опорным объектам дорожной инфраструктуры – дорогам, относящимся ко 2 и 3 категориям, участкам, по которым курсирует общественный транспорт, а также подходам и подъездам к социальным учреждениям, въездам с основных дорог на внутриквартальные территории. На одних и тех же участках улично-дорожной сети (УДС) цикл работ приходится повторять, поскольку почти сразу же (после очистки или после возобновления осадков) возникают перемёты – в условиях сильного ветра снег с обочин, газонов заметает на проезжую часть.

Не менее актуальными на УДС остаются и работы по удалению снежных масс с посадочных площадок, выходов на пешеходные переходы, лестничных маршей, тротуаров и других пешеходных зон.

Кроме того, в непрерывном режиме организован вывоз снега. Прежде всего, от снега освобождаются улицы с плотным дорожным трафиком. Стоит отметить, что темпы вывоза снежных накоплений нарастили. В частности, за прошедшие сутки на специализированные площадки складирования доставлено 5770,86 тонны. Это удалось благодаря значительному увеличению количества самосвалов, а также погрузчиков: до 126 единиц и 63 единиц соответственно (в прошедшую ночь).

Как отметили в профильном департаменте, основная проблематика сейчас – это сужение проезжих частей. Во многом процесс уборки затрудняет припаркованный личный транспорт.

В связи с постоянным возобновлением снегопадов, в целях обеспечения безопасности дорожного движения выполняется и обработка территорий противогололедными материалами (ПГМ), только за прошедшие сутки израсходовано 365 тонн ПГ.

Сегодня группировку сил и средств наращивают. В дневную смену на все городские территории (на УДС и бульвары, в парки и скверы, на набережную и внутриквартальные участки) вывели 313 единиц техники, трудятся 3 314 уборщиков.

Районные службы благоустройства, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН также продолжают работать в сложных погодных условиях. Основная задача, которая сейчас стоит перед профильными службами – максимальная мобилизация всех сил и ресурсов для устранения последствий снежной непогоды.
 

Фото:   администрация Самары

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