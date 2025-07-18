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В Самаре выявляют разрушенные детские площадки

18 июля 2025 12:14
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В Самаре выявляют разрушенные детские площадки

По поручению главы региона Вячеслава Федорищева продолжается мониторинг действующих детских площадок.

В областной столице выявляют локации, где требуется обновление оборудования. Так, в список внесли более 40 объектов в Самарском и Куйбышевском районах. Инвентаризация продолжается.

Специалисты оценивают целостность, безопасность и чистоту малых архитектурных форм, а также обсуждают с активными жителями планы по участию в программах благоустройства - "Формирование комфортной городской среды" и "Народный бюджет Самарской области", пишет Сова.

Так, в сквере Высоцкого в июле отремонтируют качели на пружине и повесят новые подвесные. Также обновление инвентаря произойдет во дворе на ул. Венцека, 72.

На площадке на ул. Воздушного Флота, 1 восстановят ограждение хоккейной калды с заменой бортов, а также нарастят забор футбольного поля.

А до конца года восстановительные работы выполнят на ул. Белорусской, 135.

На ул. Липяговской, 3, 5 приведут в порядок скамейки, а для активных игр детей здесь уложат безопасное покрытие и обустроят тротуары.

Кроме этого, в этом году в Самаре преобразят 3 общественных пространства - парк Щорса, сквер Экономистов и сквер по Зубчаниновскому шоссе.

Также благоустроят 28 дворов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина.

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