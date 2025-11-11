В Самаре вывозят пляжное оборудованея на зимнее хранение

126

Специалисты МАУ «Самарская набережная» приступили к вывозу демонтированного пляжного оборудования на зимнее хранение. Всего в течение недели им предстоит вывезти порядка тысячи единиц – это скамейки-шезлонги, теневые навесы, пляжные настилы, кабины для переодевания и др.



«Это был первый летний сезон, в течение которого содержанием городских пляжей занималось муниципальное учреждение «Самарская набережная». Безусловно, есть над чем работать, включая количество и разнообразие пляжного оборудования. В этом году прибрели более 800 единиц, в следующем году по поручению главы города Ивана Николаевича Носкова эту работу продолжим. Обязательно учтем мнения жителей, прозвучавшие во время опроса, который администрация города проводила совместно с волонтерами Самарского Дома молодежи. Задача – создать в Самаре современную и функциональную инфраструктуру летнего пляжного отдыха», – сказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.



Ряд объектов, размещенных на пляжной территории, включая два детских игровых комплекса «Кораблик» и комплекс «Лодка», разбирать и вывозить на зимнее хранение не планируется. При необходимости это сделают весной, перед паводком.



К следующему летнему сезону учреждение планирует приобрести еще одну партию нового пляжного оборудования. Также база МАУ «Самарская набережная» пополнится пескопросеивающей техникой, которая будет использоваться при очистке песка от мусора и других посторонних предметов при планировке.

Фото: пресс-служба администрации Самары