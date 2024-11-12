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В Самаре временно разобрали легендарный "Дом с часами"

12 ноября 2024 13:54
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В Самаре временно разобрали легендарный "Дом с часами"

В УГООКН по Самарской области 12 ноября 2024 года рассказали, какие работы выполняются на Доме купца А.Ф. Кожевникова («Дом с часами»). Как напомнили в управлении, на протяжении нескольких лет здание, расположенное на  улице Коммунистической, 5, не эксплуатировалось после признания его аварийным. В 2021 году мэрия  передала его в пользование некоммерческой организации, являющейся учредителем «Том Сойер Феста», и оно обрел собственников, пишет СитиТраффик.

В июне 2023 года собственнику было выдано задание на проведение работ по сохранению здания. С июля 2023 года проводилось обследование памятника и готовилась научно-проектная документация на проведение соответствующих работ. В октябре 2023 года управлением выдано разрешение на проведение противоаварийных и консервационных работ. Их выполняет лицензированная в сфере сохранения культурного наследия организация с привлечением аттестованных специалистов-реставраторов.

В результате проведенного обследования установили, что деревянные конструкции дома пришли в негодность и повреждены почти на 100%. Стены сруба приобрели значительный крен, который не позволяет произвести ремонт и протезирование элементов без их разбора.

Для того чтобы стены дома не разрушились, все элементы их деревянных конструкций и сохранившейся обрешетки были маркированы, разобраны вручную и сложены на строительной площадке. После ревизии всех элементов будет произведен их повторный монтаж с заменой сгнивших на аналоги или протезированные конструкции.

Деревянные детали хранятся так, чтобы была обеспечена их вентиляция. На объекте выполнено инъектирование кирпичной кладки (метод защиты кирпичной кладки от влаги, грибка, плесени и проч.), начаты работы по гидроизоляции цокольной части дома.

- До конца 2024 консервационные работы планируется завершить (устройство ограждающей конструкции для защиты от атмосферных осадков в осенне-зимний период).  Фотографии, приведенные в публикации, выполнены руководителем управления 3 октября 2024 года в рамках контроля за проведением работ, - рассказали в УГООКН.

Необходимость разбора аварийных участков дома обусловлена также обеспечением безопасности пешеходов на прилегающем к строительной площадке тротуару, так как рядом находится школа.

- При достаточном объеме финансирования работы по сохранению «Дома купца А. Ф. Кожевникова» должны завершиться в 2027 году, - добавили в управлении, заметив, что  22 декабря 2022 года объект был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Напомним, накануне депутат Госдумы Михаил Матвеев выразил обеспокоенность по поводу демонтажа Дома с часами и обратился с запросом по этому поводу в УГООКН.

Фото: Яндекс-карты

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