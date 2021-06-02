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В Самаре ведется непрерывный контроль за ремонтом теплотрасс

2 июня 2021 17:49
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Сейчас работами охвачены 11 объектов.

Сейчас в Самаре работами охвачены 11 объектов. Напомним также, что после 15 июня подрядчики зайдут еще на 20 участков, а после 22 июня работы начнут по другим 22-х адресам.

Сегодня все теплотрассы, на которых уже трудятся подрядчики, были включены в план еженедельного объезда. Ситуацию на местах оценили представители Администрации Самары и профильного регионального министерства.

«Подготовка объектов идет полным ходом. В связи с большими объемами перекладок Правительством Самарской области были расставлены акценты, на которые следует обратить особое внимание при проведении работ. В первую очередь, это касается обеспечения населения горячим водоснабжением. И сегодня мы видим, что на участках смонтированы временные трубопроводы, жители получают коммунальную услугу по подаче горячей воды. Обращений, жалоб горожан относительно резервных схем не поступало. При возникновении каких-либо вопросов они отрабатываются муниципальным образованием в оперативном порядке», – подчеркнул руководитель управления мониторинга энергетики и ЖКХ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Богдан Корчуганов.

«Прежде, чем начать работы по вскрытию той или иной теплотрассы и вывести ее из эксплуатации, мы обеспечиваем устройство «времянки». Поэтому с подачей горячей воды проблем нет. Врезки сделаны. Все готовится заблаговременно. То же самое относится к запорной арматуре, железобетону и другим материалам, особенно, когда предстоит переход через улицы во время ремонта теплотрасс – все необходимое имеется в полном объеме. Во второй половине дня 11 июня начнем такие работы на трех объектах, а именно на теплотрассах по проспекту Кирова, в районе улиц Мяги и Мориса Тореза и на перекрестке улиц Печерской и Авроры. За длинные выходные планируется справиться с поставленными задачами, чтобы к началу рабочей недели открыть движение. К этому времени благоустройство будет восстановлено в части укладки нижнего слоя автодорожного покрытия, а еще через неделю будет устроен и верхний слой», – пояснил Владимир Василенко.

Также немаловажно, что при замене изношенных труб практикуется комплексный подход. Например, в районе улиц Печерской/Авроры, Печерской/4 Проезда ведется замена трубопроводов сразу на трех участках – с въездом во двор дома № 122 по ул. Авроры, то есть рабочие идут в трех направлениях. На Печерской/Авроры работы на теплосетевом объекте производятся опережающими темпами.

«Рассчитываем на то, что в результате выполнения всех работ значительно снизится аварийность и повыситься качество предоставляемых населению услуг, будет обеспечена бесперебойность подачи ресурса», – добавил Богдан Корчуганов.

Параллельно работы организованы на еще одном объекте, расположенном на улице Стара-Загора. Протяженность данного участка составляет 620 м (от ул. Ново-Вокзальной до ул. Воронежской). Диаметр обновляемых труб – 800 мм. Они в пенополиуретановой изоляции. Предусмотрена система оперативного диспетчерского контроля (СОДК).

«В дальнейшем с помощью специальных приборов с точностью до 1 метра можно будет определить, в каком месте произошел порыв и где именно нужно будет копать для ликвидации проблемы. СОДК фиксирует повреждение минимального параметра – сразу, как только происходит намокание изоляции, срабатывает датчик. Датчиками оснащается каждая камера. Система диспетчеризации автоматизирована», – рассказал представитель подрядной организации – заместитель директора по строительству Илья Талярук.

К настоящему времени на участке проложено 150 м новых труб. После сильного дождя земляные работы временно приостановлены. Идет подготовка основания (300 м), будет произведено бетонирование (это необходимо, чтобы собрать канал); впоследствии укладка труб продолжится. До конца июня подрядчик намерен выполнить 50% работ и перейти на второй этап (от 18-й камеры до ул. Ново-Вокзальной).

Под непрерывным контролем находятся и работы, связанные со строительством двухуровневой транспортной развязки на магистрали по ул. Ново-Садовой и ремонтом водовода. Профильные службы нацелены на оперативное выполнение поручений. В конце текущей недели должен быть открыт дублер Ново-Садовой в районе улицы Гастелло.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: ремонт теплотрасс контроль

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