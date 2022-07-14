В Самаре вблизи с Вертолетной площадкой идет ремонт улиц Сергея Лазо и 8 Марта

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Вблизи обновленной Вертолетной площадки в Самаре по национальному проекту идет ремонт улиц Сергея Лазо и 8 Марта.

Одновременно ремонтные работы производятся на проезжей части двух перекрестных улиц. Так, на улице Сергея Лазо, являющейся одной из ключевых в Управленческом, на участке протяженностью 2 км (от дома № 14 по Березовому проезду до дома № 62 по улице Сергея Лазо) почти полностью отфрезерован изношенный слой асфальтобетонного покрытия (20 тысяч кв. м), идет переустановка люков колодцев на проектную высотную отметку, после чего будет дан старт укладке нового дорожного полотна. А на соседней улице 8 Марта на участке протяженностью около 1 км (в границах Красноглинского шоссе и улицы Сергея Лазо) начали удалять старый слой асфальтобетона.



Ремонт ведется в круглосуточном режиме. Так, инженерные коммуникации берут в работу днем, а самые трудоемкие операции предусмотрены в ночные смены.

Фото: администрация Самары