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В Самаре в этом году отремонтируют улицу имени Николая Кузнецова

19 февраля 2021 13:46
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В Самаре в этом году отремонтируют улицу имени Николая Кузнецова

Такое поручение Губернатор Дмитрий Азаров дал Главе областной столицы Елене Лапушкиной по итогам встречи с активными собственниками жилья. Улица академика Кузнецова находится в поселке Управленческий Красноглинского района города. По словам местных жителей, дорожное покрытие в плохом состоянии, образовались ямы.


«Слушать, что дорога по улице Кузнецова в таком состоянии, неприятно. В этом году мы отмечаем юбилей великого конструктора – 110 лет со дня его рождения. Давайте в этот год, в дань памяти об этом выдающемся человеке наведем порядок», – обратился Дмитрий Азаров к Елене Лапушкиной. Глава региона поручил найти средства и перераспределить их на ремонт этой улицы.
Губернатор добавил, что на этой неделе по муниципалитетам были распределены дополнительные средства на ремонт дорог. Поэтому часть денег можно направить на ремонт улицы Кузнецова. При этом работы должны быть выполнены уже в текущем году, – поставил задачу Дмитрий Азаров.


Кроме того, ремонта требует и внутриквартальные дороги. По словам местных жителей, их ремонтируют каждый год, но результата – нет. «Давайте посмотрим, какие дороги ремонтируют каждый год, выясним, что за подрядчик выполняет работы. У нас давно уже в прошлое ушли организации, которые из года в год нарушают технологии укладки, – их внесли в черный список. Поэтому разберитесь в этом вопросе», – поручил Губернатор Главе Самары.

Фото pixabay.com

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Комментарии

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