В Самаре суд обязал минтранс привести улично-дорожную сеть в соответствие нормативным требованиям

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Прокуратурой г. Самары с привлечением специалистов Госавтоинспекции летом 2024 года проведено комплексное обследование Московского, Красноглинского и Стромиловского шоссе, улиц Демократической и Утевской г. Самары.

Проверкой установлены нарушения норм законодательства о безопасности дорожного движения в виде выявленных дефектов покрытия уличной сети. Специалисты зафиксировали ненормативное состояние асфальтового покрытия: отсутствие разметки, выбоины, колейность, трещины и разломы.

По итогам проверки прокуратура города Самары внесла временно исполняющему обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области представление об устранении нарушений закона. Однако по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования меры по устранению выявленных нарушений не приняты.

В связи с этим прокуратура, последовательно отстаивая интересы жителей города, обратилась в Октябрьский районный суд г. Самары.

Суд счел доводы прокурора законными и обоснованными, обязал региональное министерство транспорта и автомобильных дорог принять меры к восстановлению нормативного состояния улично-дорожной сети города.

Решение суда не вступило в законную силу.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.