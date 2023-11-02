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В Самаре стоимость продления улицы Авроры до Ново-Садовой посчитают заново

2 ноября 2023 13:50
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В Самаре стоимость продления улицы Авроры до Ново-Садовой посчитают заново

В Самаре уже несколько лет ведутся разговоры о продлении улицы Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Уже даже был разработан проект новой дороги. Но в настоящее время он подлежит корректировке. Такую информацию предоставили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области в ответ на запрос «КП-Самара».

Новая автодорога должна пройти от кольца на пересечении Московского шоссе и Авроры вдоль границы Ботанического сада. Плавно огибая сад, дорога должна выйти к улице Врубеля так, что окажется в проекции продолжением улицы Мичурина. Возможно, будет обустроен переезд через трамвайные пути с возможностью дальнейшего проезда по Мичурина.

Сама же улица Авроры, делая поворот на 90 градусов, в качестве продолжения вектора улицы Врубеля отправится сквозь овраг к улице Ново-Садовой, с которой сомкнется в районе популярной оранжевой АЗС, около того места, где Ново-Садовая начинает разделяться на две проезжие части бульваром.
Разумеется, для примыкания новой дороги потребуется строить развязки. Причем на Московском шоссе это будет развязка двухуровневая, но с сохранением кольцевого движения. Московское шоссе пойдет под кольцо туннелем. По всей вероятности, эта развязка будет напоминать ту, что построена на пересечении Московского и Ракитовского шоссе.

Однако для обустройства такой развязки потребуется реконструкция Московского шоссе со смещением его продольной оси. «Переделки» на Московском шоссе запланированы на протяжении аж 1210 м. Это соответствует расстоянию от улицы Врубеля до улицы Потапова.

Примыкание улицы Авроры потребует реконструкции и Ново-Садовой улицы. Там проезжую часть после подъема от Постникова оврага спрямят и перенесут ближе к трамвайным путям. В проекте обозначено, что реконструирован будет участок длиной 588 метров. Это расстояние от Постникова оврага до улицы Академика Платонова.


Сам будущий участок улицы Авроры, по подсчетам «КП-Самара», будет протяженностью чуть более 1,5 км. А вся улица Авроры целиком до путепровода, переходящего в Южное шоссе, согласно документации, будет иметь протяженность 5,9 км.

- Проектом предусмотрено строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с Московским шоссе, автомобильной дороги с 4 полосами движения, тротуаров, велодорожек, устройство улично-дорожного освещения. Переустройство трамвайных путей и кольца в районе Постникова оврага проектом не предусмотрено, - сообщили «КП-Самара» в Минтрансе Самарской области.
Для реализации такого проекта потребуется снести ряд частных домовладений, гаражей, убрать или подвинуть автозаправочные станции. Из всего этого в том числе складывается общая стоимость работ по возведению новой дороги. В 2022 году Минтранс оценивал необходимый бюджет в 6,86 млрд рублей.

Но за последний год серьезно подорожали строительные материалы. В частности, из-за этого сдвинулись сроки ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой. Поэтому стоимость работа по продлению Авроры сейчас пересматривается.

- В настоящее время ведется корректировка проектной документации в целях актуализации стоимости объекта строительства улицы Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. О сроках реализации и объемах финансирования корректно говорить после получения положительного заключения Государственной экспертизы, - сообщили «КП-Самара» в региональном Минтрансе.

 

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