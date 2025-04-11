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В Самаре стартовала дорожная ремонтная кампания в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего по нацпроекту в 2025 году в городе отремонтируют 27 дорог. Наибольший объем работ предусмотрен на проспекте Металлургов – от улицы Каховской до улицы Алма-Атинской: там уже ведутся демонтажные работы и устройство щебеночного основания тротуаров.



Как отметил Иван Носков, на всех дорогах, которые ремонтируют в Самаре в этом году, обеспечат комфорт для маломобильных жителей.



«На тротуарах, пересекающихся с проезжими частями, будут установлены пандусы, в местах выходов на пешеходные переходы и внутриквартальные дороги специально понижаем бортовые камни. Например, такие работы выполнят на улице Воронежской, которая в этом году преобразится в границах улиц Вольской и Победы», – рассказал заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.



Дополнительно на проспекте Металлургов, бульваре Ивана Финютина сделают новые тротуары. Также работы по нацпроекту уже идут еще на шести объектах: это улицы Макаренко, Воронежская, Олимпийская, Маршала Устинова, дорога от Красноглинского шоссе до улицы Ветвистой и дорога к пос. Козелки. На этих участках началось фрезерование изношенного покрытия.



До укладки нового дорожного полотна на всех участках поднимут на проектные высотные отметки смотровые и дождеприемные колодцы, при необходимости заменят кирпичную кладку, а также установят современные антишумовые и антивандальные люки с запорным механизмом. Контроль за всеми этапами работ осуществляют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» города Самара.



Всего в рамках дорожной кампании 2025 года в Самаре отремонтируют более 50 км дорог областного и городского значения. Также за счет регионального софинансирования в Самаре отремонтируют более 20 тротуаров.





Фото: администрация Самары