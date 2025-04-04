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В Самаре стартовала добровольческая экологическая акция «Пожиратели незаконной рекламы»

4 апреля 2025 16:56
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В течение апрельского марафона чистоты волонтерские отряды школьников и студентов ежедневно помогают коммунальным службам очищать фасады зданий, заборов и световых опор от расклеенных объявлений. 

В рамках генеральной уборки Самары стартовала добровольческая экологическая акция «Пожиратели незаконной рекламы» - проект городского Молодежного парламента. В течение апрельского марафона чистоты волонтерские отряды школьников и студентов ежедневно помогают коммунальным службам очищать фасады зданий, заборов и световых опор от расклеенных объявлений. 

«Такие акции помогают навести порядок в районе намного быстрее и сократить число расклеенных на столбах и остановках общественного транспорта объявлений. Через такие акции подрастающее поколение начинает понимать ценность собственного труда и формирует экологическую культуру. Благодарю каждого из них за вклад в преобразование нашего района!», - сказал Глава Кировского внутригородского района Игорь Рудаков. 

В этом году в акции «Пожиратели незаконной рекламы» участвуют учащиеся более 30 образовательных учреждений района. В арсенале борцов с незаконной рекламой шпатели, перчатки, мешки для мусора, раствор для обработки поверхностей, с которых будет ликвидироваться реклама, и металлические губки для их полировки.

«Ребятам выдается необходимый инвентарь и маршрутные листы. По итогу они делают фотоотчеты, размещают их в своих социальных сетях, чтобы показать сверстникам пример активной гражданской позиции. Молодежь участвует в акции на добровольной основе, но вся их деятельность, конечно же, поощряется. В завершение акции на заседании Думы городского округа Самара самых активных участников акции от каждого района награждают. Те, кто не занял призовые места на городском уровне, но активно себя проявил, поощряются районной администрацией», - рассказал председатель Молодежного парламента Кировского внутригородского района Самары Максим Гаврилов.

Согласно областному закону №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» размещение объявлений в неустановленных органами местного самоуправления местах наказывается штрафом. Для граждан он составляет от 1000 до 2000 рублей. Должностным лицам за подобное правонарушение грозит штраф от 5000 до 8000 рублей, а юридическим лицам - от 150 000 до 300 000 рублей. Выносят штрафы за такое нарушение административные комиссии внутригородских районов на основании материалов, поступивших из полиции. Если житель Самары стал свидетелем подобного нарушения, то он вправе обратиться в правоохранительные органы.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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