В Самаре стартовал ремонт улицы Владимирской

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В этом году только методом больших «карт» планируют обновить покрытие на 26 участках дорог, в том числе и по улице Владимирской.

Протяженность участка составляет почти 2 км, в работе чуть больше 22 тыс. кв. м. За прошедшие выходные с запланированными объемами по ремонту подрядчик справился успешно.

«На данный момент осуществляем фрезерование асфальтобетонного покрытия, что позволит добиться продольной и поперечной ровности дороги. После будем поднимать колодцы на проектную отметку, а затем предусмотрена укладка асфальтобетона марки А16ВН. Гарантия на покрытие, обновленное с использованием этой смеси, составляет два года», - рассказал представитель подрядной организации ООО «ПСК» Павел Шиманков.

«Работы проводятся преимущественно в ночное время. Это необходимо, в первую очередь, для минимизации неудобств местным жителям, дорожные бригады не создадут дополнительной нагрузки на достаточно насыщенный дневной транспортный поток. Для повышения оперативности при проведении работ здесь задействовано четыре самосвала, одна установка холодного фрезерования. Бригада контролирует процесс и управляет спецтехникой», - уточнил главный специалист сектора контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Артём Кистанов.

За качеством материалов и ремонтных работ в целом специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» следят круглосуточно.

Подчеркнем, что после укладки нового полотна обязательно будут взяты пробы. Они отправятся в специализированную лабораторию для подтверждения всех необходимых физико-механических свойств.

Сейчас с объемом работ, запланированным в рамках муниципального контракта, подрядчик справился на 48%.