В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»

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До 20 января жители Самары могут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Отбор осуществляется из 70 общественных территорий. С общим перечнем можно ознакомиться на сайте Департамента городского хозяйства и экологии (https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/otbor2025).

Отбор проводится до 17:00 20 января 2025 года. Затем на основе полученных данных сформируют ТОП-20 объектов, которые будут вынесены на рейтинговое голосование. Далее предстоит разработка дизайн-проектов. Их обсудят с жителями районов и другими заинтересованными лицами.

Окончательные итоги подведут после рейтингового голосования. Несколько территорий-победителей, набравших наибольшее количество голосов, преобразятся в 2026 году.