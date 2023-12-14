В Самаре снесут недостроенный подземный паркинг

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В Самаре прошли торги на снос недостроенного подземного паркинга, расположенного на улице Советской Армии, 240Б. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика искал департамент градостроительства Самары. Подать заявку на участие можно было до 7 декабря. На необходимые услуги были готовы выделить более 11 млн рублей. Так, начальная цена контракта составляла 11 134 785 рублей. Итоги закупки подвели 11 декабря, победитель уже определен.

На торги заявились семь компаний. Однако победа досталась ООО «Максстрой-Транс», которое готово выполнить работу за минимальную стоимость – 3,6 млн рублей. Это почти втрое ниже начальной цены контракта. Согласно документам, сносу подлежит двухэтажное строение, площадь застройки которого – 1117,97 кв. м. Подрядчик должен будет выполнить все работы в течение 46 календарных дней с момента заключения контракта, пишет Самара-КП.