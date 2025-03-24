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В Самаре снесут еще один заброшенный кинотеатр

24 марта 2025 13:13
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В Самаре снесут еще один заброшенный кинотеатр

Здание ветшает уже 16 лет.

В Железнодорожном районе Самары демонтируют многолетнюю заброшку. Об этом сообщил глава города Иван Носков по итогам встречи с жителями района.

Речь идет о кинотеатре «Авангард». Он расположен в поселке Запанском.

«Был вопрос по заброшенному зданию кинотеатра „Авангард“. Восстановить здание, которое более 10 лет находится в аварийном состоянии, скорее всего, не получится. Но, безусловно, нужно решать вопрос со сносом», — сообщил Иван Носков.

По словам градоначальника, он уже дал соответствующие распоряжения. Также мэр пообещал активизировать в целом работу по сносу аварийных зданий в 2025 году.

Кинотеатр «Авангард» построили в 60-х годах. В 90-е он пришел в запустение. Вторую жизнь в кинотеатр вдохнул капитальный ремонт, который провели в начале нулевых. Но в 2009 году его закрыли.

Спустя 10 лет власти заявили, что мэрия намерена отдать объект в концессию, но с условием «продления культурно-досуговой деятельности». Однако в конце того же года власти отказались от этой идеи, пишет 63.ру.

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