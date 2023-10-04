В Самаре следят за состоянием дорог, в том числе обновленных по дорожному нацпроекту

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Теплая осень в этом году радует не только жителей Самары, но и бригады муниципальных предприятий и других подрядных организаций, обеспечивающих санитарное содержание и благоустройство территории города. Однако по прогнозам синоптиков в ближайшие дни столбик термометра опуститься на несколько значений ниже, уже завтра вероятны осадки, что усложнит уборку, в частности, опавшей листвы. А это одна из основных сезонных задач в настоящее время. Особенно это касается содержания автомобильных дорог, в том числе отремонтированных на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Своевременная и качественная уборка – одно из важнейших условий сохранности дорожного покрытия. Специалисты также поясняют, что нахождение листвы на проезжей части недопустимо – это нарушение национального стандарта в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Так, во время дождей, а затем и заморозков опавшая листва впитывает воду, образуется ледяная корка, повышается вероятность гололеда.

«Основная задача – максимально собрать листву и мусор. При этом повышенное внимание уделяется прилотковым зонам автодорог – участкам рядом с бортовым камнем, где располагаются «ливневки». Листья попадают в систему ливневой канализации и могут засорить ее, что негативно повлияет на отток воды. А ее застой может спровоцировать разрушение дорожного полотна. Конечно, устранить засор можно – напором холодной воды в теплое время года или горячей водой при минусовых температурах воздуха. Но лучше заранее предотвратить скопление листвы и мусора, – рассказал заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев. – Кроме того, есть вероятность, что в опавшей листве будут зимовать вредители, пагубно влияющие на деревья. На отдельных участках общественных пространств возможна также зимовка клещей. Поэтому уборочные и профилактические мероприятия необходимы».

Так, сегодня, работы по содержанию улично-дорожной сети выполнялись на улице Ерошевского, проспекте Масленникова и других объектах, которые преобразились в результате ремонта по дорожному нацпроекту. Контроль за состоянием участков не ослабевает.

Напомним, что до начала ремонта проезжая часть по улице Ерошевского была существенно разрушена. Работы требовалось много. В первую очередь, произвели фрезерование изношенного слоя автодорожного покрытия на протяжении 1,5 км (от улицы Ново-Садовой до улицы Маломосковской). Затем работники подрядной организации заменили люки смотровых колодцев на антивандальные и антишумовые. Их, как и решетки дождеприемников, переустановили. Теперь проектная высота полностью соответствует уровню нового асфальтобетонного покрытия, для устройства которого использовалась высокопрочная смесь последнего поколения.

Отметим, что ремонт методом больших «карт» затронул в текущем году и соседние улицы Октябрьского внутригородского района – улицу Мичурина и проспект Масленникова. В частности, проспект Масленникова привели в порядок уже на всем протяжении.

Таким образом, постепенно обновляется дорожная инфраструктура в этой и других частях города.

Напомним, в Самаре в дорожно-строительном сезоне 2023 года по нацпроекту отремонтировано 42 участка дорог совокупной протяженностью 42,7 км.

«Любой специалист и житель понимают, что после обновления дороги должны прослужить городу и горожанам как можно дольше. Поэтому своевременная уборка – один из основополагающих факторов сохранения благоустроенного облика», – добавил Виктор Ненашев.

Комплекс актуальных работ производится не только на автодорогах, но и тротуарах, газонах. Некоторая часть листвы остается на озелененных территориях, обеспечивая защитный слой для растений.

«Листва вывозится на полигоны для дальнейшей утилизации. Например, только одна бригада за одну дневную смену способна загрузить КАМАЗ-десятитонник. Частично сбор листвы ведется вручную, частично справляется малогабаритная техника», – отметил мастер СДУ Октябрьского района МП г.о. Самара «Благоустройство» Ислам Шабанов.

Помимо уборки листвы, в текущий период территории избавляют от пыли и грязи – дороги продолжают подметать и мыть. Также занимаются подбором мусора, вывозом сухих веток, очисткой урн, не допуская их переполнения.

В ближайшее время профильные предприятия будут переоборудовать спецтехнику, что необходимо перед зимним содержанием дорожной инфраструктуры. Часть машин планируют подготовить к середине октября. Они будут находиться на дежурстве на случай резкого изменения погодных условий. А к 1 ноября переоборудуют основной массив уборочной техники. Единично останутся машины с летним оснащением, если в какие-то дни будет необходимо организовать уборку еще по летнему регламенту.

За процессом регулярно следят сотрудники курирующего муниципального учреждения – МБУ «Дорожное хозяйство».