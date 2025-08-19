В Самаре разработают дизайн-проект благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной

146

В Самаре разработана концепция комплексного благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной. Авторы инициативы, руководство ООО «Дворец легкой атлетики» при участии студентов Самарского государственного технического университета, обсудили содержание и сроки его реализации с главой города Иваном Носковым. Общая площадь предлагаемой к благоустройству территории составляет 7,6 тысяч кв. метров



«Во Дворце легкой атлетики занимается более 3 тысяч самарцев разных возрастов. Руководство частного спортивного учреждения хорошо его содержит и вкладывает средства в обновление материально-технической базы. Инициативу коллектива и студентов благоустроить пустующую территорию рядом с Дворцом полностью поддерживаю. Важно, что проект предусматривает не только организацию парковки и озеленение с восстановлением фонтанов, но и создание площадок для открытых тренировок и соревнований», - сказал Иван Носков.



Как рассказала главе города генеральный директор ООО «Дворец легкой атлетики» Светлана Абарина, проектом предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны. В том числе оборудовать круглогодичную событийную площадку, более компактную парковочную зону, высадить деревья и кустарники, а также восстановить фонтаны, которые были здесь в 70-е годы при открытии Дворца.

По итогу обсуждения концепции благоустройства глава Самары Иван Носков дал ряд поручений, в том числе провести инвентаризацию земельных участков, прилегающих к спортивному объекту. После чего руководство Дворца совместно с департаментами градостроительства, департамента управления имуществом и управлением главного архитектора приступят к детальной проработке дизайн-проекта. Итоговый вариант будет согласован с жителями близлежащих домов и утвержден администрацией города Самара.

Фото: администрация Самары