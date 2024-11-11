В Самаре расселят многоквартирный дом в Кировском районе

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Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Власти Самары намерены изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу: Ташкентский переулок, 80. Здесь расположен двухэтажный дом. Он был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2016 году.



Предстоит найти новое жилье обитателям пяти квартир. Для этого представители городского Департамента управления имуществом должны провести с собственниками переговоры относительно условий изъятия недвижимости и определить размер возмещения. Освобождаемая территория пойдет под многоэтажную застройку, пишет Сова.