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В Самаре прошел первый средник при участии жителей

6 апреля 2022 17:08
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Акцент был сделан на ручной уборке городских территорий.

В городском месячнике по благоустройству, который продлится в Самаре до конца апреля, мобилизованы все коммунальные службы. 

Сегодня, 6 апреля, во всех внутригородских районах состоялся первый средник. Акцент был сделан на ручной уборке городских территорий: 
 
Порядок наводили муниципальные служащие, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, ТСН, предприятия и организации, владельцы и сотрудники объектов потребительского рынка, учреждения соцсферы. В этом году к наведению чистоты во дворах города присоединились и жители. 
 
В рамках сложившихся погодных условий проведены работы по ворошению снежных накоплений на газонах, придомовых участках и незакрепленных территориях - это способствует активному таянию снега. Также проводилась уборка мусора, очистка фасадов и опор от незаконных объявлений, обрезка сухих веток деревьев, мойка и покраска ограждений, урн, где требуется. 
 
9, 16 и 23 апреля в Самаре пройдут субботники.

 

Фото:   администрация Самары

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