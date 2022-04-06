В Самаре прошел первый средник при участии жителей

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В городском месячнике по благоустройству, который продлится в Самаре до конца апреля, мобилизованы все коммунальные службы.

Сегодня, 6 апреля, во всех внутригородских районах состоялся первый средник. Акцент был сделан на ручной уборке городских территорий:



Порядок наводили муниципальные служащие, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, ТСН, предприятия и организации, владельцы и сотрудники объектов потребительского рынка, учреждения соцсферы. В этом году к наведению чистоты во дворах города присоединились и жители.



В рамках сложившихся погодных условий проведены работы по ворошению снежных накоплений на газонах, придомовых участках и незакрепленных территориях - это способствует активному таянию снега. Также проводилась уборка мусора, очистка фасадов и опор от незаконных объявлений, обрезка сухих веток деревьев, мойка и покраска ограждений, урн, где требуется.



9, 16 и 23 апреля в Самаре пройдут субботники.

Фото: администрация Самары