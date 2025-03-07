В Самаре продолжаются работы по ликвидации несанкционированных торговых объектов

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В Самаре продолжается планомерная работа по ликвидации несанкционированных торговых объектов - ларьков, павильонов и тонаров. Так, 7 марта с пересечения Московского шоссе и улицы Революционной в Октябрьском районе вывезли два павильона, расположенных вблизи бульвара и остановок общественного транспорта.



Работа по выявлению и устранению нелегальной торговли проводится администрациями районов совместно с правоохранительными органами. Демонтаж объектов осуществляется на регулярной основе, а сами конструкции вывозятся согласно утвержденному плану.



Всего с начала 2025 года на территории городского округа Самара было вывезено 69 самовольно установленных нестационарных торговых объектов со всех районов города. С территории Октябрьского района Самары за эту неделю вывезли 2 НТО и 13 металлических гаражей.

Фото: администрация Самары