В Самаре продолжается ремонт улицы Георгия Димитрова на участке в границах улиц Солнечной и Стара-Загора

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В Самаре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается ремонт улицы Георгия Димитрова на участке в границах улиц Солнечной и Стара-Загора.

На автодороге будет уложен высокопрочный асфальтобетон от борта до борта. При этом бордюры также меняют.

Кроме того, в дневные смены уже приводят в порядок тротуары. Эти работы выполняются на тех участках, где до ремонта наблюдались значительные дефекты.

По информации подрядчика, на благоустройство тротуаров уйдет около трех недель, пишет Самара-Гис.