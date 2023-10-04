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В Самаре продолжается ремонт путепровода «139-й километр», проходящего через  улицу Земеца

4 октября 2023 18:32
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В Самаре продолжается ремонт путепровода «139-й километр», проходящего через  улицу Земеца

Рабочее движение по путепроводу планируют открыть к концу октября текущего года. Информацию озвучил первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко, который провел выездное совещание. Его участники доложили о ходе работ на важном объекте дорожной инфраструктуры.

Напомним, что обновление сооружения началось весной этого года, после заключения двухгодичного муниципального контракта между Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары и предприятием «Куйбышевская Дорожная ПМК». Ограничение движения по улице Земеца действует с 05:00 10 апреля до конца суток 31 октября 2023 года, от въезда на территорию завода АО «РКЦ «Прогресс» до улицы Литвинова.

Отметим, что путепровод «139-й километр» – одна из загруженных транспортных артерий города. Владимир Василенко также подчеркнул особую важность данного объекта, поскольку путепровод связывает крупные промышленные предприятия, в том числе авиационной и ракетно-космической отрасли, с другими районами города. Дорога востребована горожанами, особенно  заводчанами, которые трудятся на предприятиях Кировского и Промышленного районов. Это ракетно-космический центр "Прогресс", ПАО «ОДК-Кузнецов», заводы «АВИАКОР» и «Гидроавтоматика», Конструкторское Бюро «Туполев» и др. Важной составляющей подготовки к ремонту путепровода стали консультационные встречи  для выработки совместных решений и минимизации неудобств для жителей. Это касается и движения общественного транспорта.

На сегодняшний день степень готовности по плану ремонтных работ текущего года составляет порядка 85%.

Так, уже подняты и выровнены пролетные строения. На мосту уложено высокопрочное покрытие проезжей части: сначала устроили нижний слой из мелкозернистой смеси, а для верхнего слоя использовали асфальтобетонную смесь последнего поколения ЩМА-16. В ближайшее время в порядок приведут систему освещения – сейчас подрядчик ожидает поставки опор для монтажа контактной электросети.

Кроме того, частично установлены ограждения для повышения безопасности движения автомобильного, городского пассажирского транспорта и пешеходов. Конструкции разграничат пешеходные зоны, трамвайные пути и проезжую часть: на участке предусмотрены перильные ограждения, ограждения между тротуаром и трамвайной линией с левой стороны путепровода, между трамвайным полотном и автодорогой, а также между проезжей частью и тротуаром с правой стороны сооружения.

«На правой стороне моста будут смонтированы оцинкованные и перильные барьерные ограждения, которые необходимы для безопасности движения, чтобы проезжающая машина не съехала с путепровода. В ближайшее время на ездовом полотне займемся нанесением разметки, планируем выполнить этот вид работ на следующей неделе. Для разметки будем использовать горячий термопластик, устойчивый к эксплуатационным нагрузкам. Также будут установлены дорожные знаки, – сообщил директор подрядной организации Маирбег Тибилов.  На следующий год остаются работы под мостом, а именно покраска, косметический ремонт, включающий обработку бетонного покрытия, необходимую для предотвращения разрушения сооружения».

«Окончание всех работ на путепроводе будет в следующем году. Могу сказать, что подрядчик и заказчик свои обещания выполняют. Ранее предполагали, что на проезжей части будем уходить в зиму с нижним слоем покрытия, но благоприятная погода позволила в этом сезоне сделать и верхний слой. На сегодня готовы и трамвайные пути. По одной стороне завершились работы на тротуаре, которым люди уже пользуются. Готовность по второй стороне подрядчик обеспечит на этой неделе. Поэтому сейчас движемся к основной цели – в конце текущего месяца, как и заявляли перед стартом ремонта, открыть для людей рабочее движение по путепроводу, – рассказал Первый вице-мэр. Мы держим ситуацию на постоянном контроле, поэтому если есть какие-то обращения, то готовы организовать встречу, обсудить и все решить».

Горожане очень ждут открытия участка.

«Если раньше я ехала до работы 10 минут, то сейчас, пока идет ремонт путепровода, приходится делать круг и тратить на это гораздо больше времени. Ждем также, что одновременно откроют трамвайное движение. Нам этого очень не хватает, – поделилась местная жительница Любовь Егорова.  До ремонта мост был в плохом состоянии, на покрытии образовалось множество ям. Надеюсь, что его сделают качественно и он еще прослужит долгие годы».

Специалисты также пояснили, что ремонтные работы, которые согласно двухгодичному муниципальному контракту предстоит выполнить в следующем году, не повлияют на организацию движения. 

Фото: горадминистрация

 

Теги: В центре внимания

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