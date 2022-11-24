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В Самаре продолжается реализация первой очереди комплексного развития территорий

24 ноября 2022 10:55
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В Самаре продолжается реализация первой очереди комплексного развития территорий

23 ноября 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу реализации проектов комплексного развития территории в городском округе Самара, в котором приняли участие специалисты регионального министерства строительства и представители муниципалитета.

Решению вопросов жилищной сферы в Самарской области уделяется большое внимание. Программа комплексного развития территорий является одним из государственных механизмов поддержки строительства. КРТ одновременно гарантирует потенциальным застройщикам комплекс мер государственной поддержки и упрощает для них процедуру расселения, при этом предусматривая надежную защиту прав граждан, которым предоставляется равноценное жилье.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов: «Мы в Самарской области одними из первых в стране изучили этот механизм, оценили его перспективы и приступили к реализации программы. Утверждена нормативно-правовая база, подобраны площадки – 17 территорий, где будут построены новые современные комфортные жилые комплексы. Администрация Самары запланировала до конца 2022 года проведение аукционов по первой очереди реализации КРТ. Важно, что, прежде чем предложить площадку инвесторам, муниципалитет согласовывает оптимальные параметры застройки и просчитывает экономический эффект».

Реализация первой очереди комплексного развития территорий городского округа Самара включает 26 кварталов, объединённых в 17 лотов площадью более 143 гектаров. Запланирован снос 83 аварийных домов и 320 ветхих домов.

В 2022 году планируется проведение аукционов по семи лотам с площадью территорий 34,17 Га с выходом жилья площадью более 563 тыс. кв. м. и расселением свыше 33 тыс. кв. м.

На сегодняшний день Администрацией городского округа Самара подготовлено 17 лотов, все они согласованы министерством строительства Самарской области.

По всем территориям ведется непрерывная работа. На совещании у первого вице-губернатора обсудили статус проведения торгов в целях заключения договора о КРТ, результаты расчетов технико-экономических показателей и рентабельности по территориям в границах 1 квартала поселка Мехзавод (1 лот), в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, Советской (лот 2.1), в границах улицы Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров, улицы Советской (лот 2.2). 

В настоящее время по четырем лотам готовятся аукционы. Еще по четырем территориям комплексного развития завершены собрания, и проекты проходят согласование со структурными подразделениями администрации городского округа Самара. По шести территориям работа в стадии организации собраний с гражданами, это 113 домов. По оставшимся лотам ведется подготовка к опубликованию проектов решений администрации городского округа.

Принятие решений о КРТ по всем территориям планируется не позднее января наступающего года. Проведение собраний с жителями ветхих домов муниципалитет собирается завершить до конца текущего года, аукционы в планах провести в период с октября 2022 по март 2023 года.

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