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В Самаре продолжается обновление тепловых сетей, чтобы обеспечить их безаварийное функционирование в следующем осенне-зимнем сезоне. Напомним, что ремонт и модернизация теплотрасс запланированы на 24 объектах теплоснабжения. На 20 из них подрядчики уже вышли, в том числе на 19 участках ведутся строительно-монтажные работы, на 1 участке – подготовительные.

Все возникающие вопросы решаются в оперативном порядке.

«Все материалы были закуплены заранее, с этим проблем нет. Бывает, что возникают сложности, связанные со смежными сетями, которые пересекают теплосети. В частности, после вскрытия локально обнаруживаются подтопления из-за дефектов на водопроводных или канализационных коммуникациях. Разумеется, ранее увидеть это было невозможно. Ресурсоснабжающие организации подключаются, откачивают воду и принимают другие необходимые меры. Нарушения устраняются, и работы на теплотрассах продолжаются беспрепятственно», – рассказал руководитель Управления эксплуатации ЖКХ Юрий Козельский.

В июне предстоит выполнить масштабные задачи, сопряженные с переходом через проезжую часть дорог.

Так, ориентировочно до конца второй декады первого летнего месяца работами охватят пересечение улиц Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина (здесь залегает теплотрасса, которая от улицы Блюхера по дублеру улицы Антонова-Овсеенко выходит на улицу Ивана Булкина). В настоящее время ведется тщательная подготовка. В частности, определяются даты перехода через перекресток, решается вопрос, касающийся корректировки схемы движения трамваев, поскольку проезд через трамвайные пути временно будет невозможен.

Кроме того, предстоит еще один сложный переход через улицу Гагарина, в районе перекрестка с улицей Мяги.

В ближайшее время профильные службы определят точные даты производства работ на теплосетях, которые проходят поперек автодорог.

Организован постоянный контроль за качеством и соблюдением сроков.

Горожан просят с пониманием относиться к необходимости реконструкции теплотрасс, ведь это обеспечит бесперебойное теплоснабжение в следующем отопительном периоде.

Фото: администрация Самары