 В Самаре продолжается месячник по благоустройству.

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15 апреля субботник прошел и в сквере у Губернского рынка. Общественное пространство было благоустроено в 2018 году.

«Мы благодарим всех жителей, которые принимают участие в наведении чистоты и порядка на своих территориях. На 10 утра мы зафиксировали участие в субботнике уже более 2500 человек. Сегодня стартовало голосование по выбору территорий за благоустройство в следующем году. От Ленинского района в нем участвует сквер Монастырского, и одна территория граничит с районом – бульвар по улице Чернореченской. Надеемся, что и здесь жители проявят активность», – отметила Глава Ленинского района Елена Бондаренко.

Всероссийское голосование за новые объекты благоустройства продлится до 31 мая. От Самары в нем участвуют 20 территорий – это парки, скверы и бульвары. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» территории-лидеры будут благоустроены уже в следующем году. Заходите на сайт 63.gorodsreda.ru и голосуйте.