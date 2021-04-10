В Самаре привели в порядок сквер Первых космонавтов

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В 2021 году отмечается 60-летие первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовала ракета с Юрием Гагариным на борту. Традиционно, накануне этой знаменательной даты, проходит Гагаринский субботник.

Все городские службы благоустройства в рамках месячника по благоустройству приводят город в порядок после зимы. Работы ведутся на улично-дорожной сети, в парках, скверах, во дворах и на других общественных пространствах.

Сегодня, 10 апреля, сотрудники Администрации Железнодорожного района вышли на субботник в сквер Первых космонавтов, который находится на пересечении улиц Гагарина и Тухачевского. В 2014 году за участком официально закрепилось это название. В наименовании сквера увековечена память о шести космонавтах, которые принимали участие в программе «Восток». До и после отправки в космос они находились в Куйбышеве, потому и родилось такое название.

«Накануне Дня космонавтики мы решили привести в порядок это знаковое место. Сегодня здесь задействовано порядка 20 сотрудников Администрации. Уже в понедельник, 12 апреля, в сквере пройдут торжественные мероприятия, посвященные первому полету человека в космос», - отметила Глава Железнодорожного района Вадим Тюнин.

Благодаря активности жителей сквер попал в ТОП-19 общественных пространств, которые примут участие в голосование за благоустройство в 2022 году.

«Данный сквер является центром притяжения для жителей нашего микрорайона. Когда мы узнали, что это пространство могут благоустроить, конечно, принимали участие в обсуждении проекта. Хотим, чтобы это место стало удобным и комфортным для всех категорий граждан», - рассказала председатель ТОС микрорайона имени Ю.А.Гагарина Елена Илык.

Проект благоустройства предусматривает восстановление пешеходных дорожек, установку освещения, малых архитектурных форм, детской площадки, высадку новых деревьев и кустарников, обустройство цветочных клумб.

Онлайн-голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для комплексного ремонта на 2022 год.

Список территорий, представленных для голосования: