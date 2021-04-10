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В Самаре привели в порядок сквер Первых космонавтов

10 апреля 2021 13:37
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В Самаре привели в порядок сквер Первых космонавтов

В 2021 году отмечается 60-летие первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовала ракета с Юрием Гагариным на борту. Традиционно, накануне этой знаменательной даты, проходит Гагаринский субботник. 

Все городские службы благоустройства в рамках месячника по благоустройству приводят город в порядок после зимы. Работы ведутся на улично-дорожной сети, в парках, скверах, во дворах и на других общественных пространствах. 

Сегодня, 10 апреля, сотрудники Администрации Железнодорожного района вышли на субботник в сквер Первых космонавтов, который находится на пересечении улиц Гагарина и Тухачевского. В 2014 году за участком официально  закрепилось это название. В наименовании сквера увековечена память о шести космонавтах, которые принимали участие в программе «Восток». До и после отправки в космос они находились в Куйбышеве, потому и родилось такое название.

«Накануне Дня космонавтики мы решили привести в порядок это знаковое место. Сегодня здесь задействовано порядка 20 сотрудников Администрации. Уже в понедельник,  12 апреля, в сквере пройдут торжественные мероприятия, посвященные первому полету человека в космос», - отметила Глава Железнодорожного района Вадим Тюнин.

Благодаря активности жителей сквер попал в ТОП-19 общественных пространств, которые примут участие в голосование за благоустройство в 2022 году. 

«Данный сквер является центром притяжения для жителей нашего микрорайона. Когда мы узнали, что это пространство могут благоустроить, конечно, принимали участие в обсуждении проекта. Хотим, чтобы это место стало удобным и комфортным для всех категорий граждан», - рассказала председатель ТОС микрорайона имени Ю.А.Гагарина Елена Илык.

Проект благоустройства предусматривает восстановление пешеходных дорожек, установку освещения, малых архитектурных форм, детской площадки, высадку новых деревьев и кустарников, обустройство цветочных клумб. 

Онлайн-голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для комплексного ремонта на 2022 год.

Список территорий, представленных для голосования:

  • 1. Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в п. Управленческий
  • 2. "Загородный" центральный парк культуры и отдыха имени Горького
  • 3. Территория детской площадки, прилегающей к бульвару по ул. Челюскинцев
  • 4. Парк Щорса
  • 5. Сквер у ДК "Искра" в п. Красная Глинка
  • 6. Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской
  • 7. Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина
  • 8. Детский сквер по ул. Победы
  • 9. Сквер Экономистов
  • 10. Сквер на "Хлебной" площади
  • 11. Сквер Первых Космонавтов ( в районе д. 13 по ул. Гагарина)
  • 12. Сквер по Зубчаниновскому шоссе
  • 13. Городской парк культуры и отдыха "Молодежный"
  • 14. Бульвар по ул. Чернореченской
  • 15. Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников
  • 16. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д. 77 по ул. Гагарина)
  • 17. Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской
  • 18. Сквер имени Куйбышева
  • 19. Парк "Воронежские озера"

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