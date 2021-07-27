В Самаре полностью возобновилось движение на перекрестке улиц Агибалова и Красноармейской

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В Самаре в полном объеме охвачены работами все объекты городского хозяйства, от функционирования которых зависит успешное прохождение следующего отопительного периода. В их числе теплотрассы – в этом сезоне запланировано отремонтировать 52 объекта, на ряде которых по нескольку участков (всего же их 58). Среди наиболее сложных – те, обновление которых требует не просто перекладок трубопроводов и временных ограничений движения. Особое внимание уделяется переходам труб через перекрестки автодорог, ведь на ряде участков они сопряжены еще и с разборкой старой и монтажом новой рельсошпальной решетки трамвайных путей и, следовательно, с задействованием самых разных служб, включая специалистов нескольких профильных департаментов, ресурсоснабжающих организаций, подрядчиков, муниципального перевозчика. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, такие работы, как правило, включают в график на выходные дни. При этом стараются выбирать локации, которые синхронно попадают в зону гидравлических испытаний, то есть отключение горячего водоснабжения идет одновременно с ремонтом и техническим перевооружением теплотрасс. По такому принципу работы организованы во второй декаде июня и в третьей декаде июля текущего года. Актуальные вопросы обсудили на общегородском совещании, которое прошло под руководством Первого вице-мэра Владимира Василенко в профильном департаменте.

После модернизации теплотрассы сегодня утром полностью возобновилось движение на пересечении улиц Агибалова и Красноармейской. В частности, трамвайное сообщение по привычной схеме восстановлено в 05:00. Из всех перекладок с переходом через проезжую часть, которые были начаты к минувшим выходным, на этом участке работы выдались самыми масштабными.

«Участок был очень сложным еще и по причине «переплетения» большого количества кабельных линий, коллектора, газовых и водопроводных труб. На трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм в районе улиц Рабочей и Агибалова произошел порыв, для скорейшей ликвидации которого были приложены все силы. Подрядчик продолжил трудиться после того, как воду откачали», – пояснил Владимир Василенко.

По состоянию на вечер понедельника, 26 июля, по информации МП «ГАТИ по благоустройству», на вышеуказанном перекрестке в завершающую стадию вступили работы по гидроизоляции лотков – подземных конструкций теплосети. В дальнейшем были предусмотрены засыпка песком, пролив. После трамвайные пути были приведены в порядок с применением новых рельсов, шпал, крепежей. Восстановительные работы на участке закончили сегодня, под утро.

Адресно восстановлено и автодорожное покрытие.

«Асфальтобетон уложен в нижнем слое. Прокатаем в течение двух недель, потом будет устроен и верхний слой», – сообщил Первый вице-мэр.

Ремонт теплотрассы продолжится. По улице Агибалова подрядчики дойдут до улицы Рабочей, потом повернут, зайдут на улицу Никитинская – до локации, где находится 14-я насосная. Заменив этот отрезок трассы, отремонтируют трубопровод до Комсомольской площади, где трубы перекладывали в позапрошлом году.

Кроме того, к началу рабочей недели движение было открыто по улице Клинической, где новую теплотрассу «протянули» через 2 перекрестка, а также по улице Садовой и на пересечении улиц Ленинской и Некрасовской.

Масштабные перекладки на других перекрестках еще предстоит выполнить - в 20-х числах августа запланировали переходы в районе улицы Гаражной – также с заменой теплосетевого трубопровода и путевого хозяйства «ТТУ».