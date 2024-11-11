В Самаре почти 2/3 дорог, отремонтированных в 2024 году по нацпроекту, ведут к учреждениям здравоохранения

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Так, ключевые объекты медицины расположены на улицах Ново-Вокзальной (ремонт от дома № 2н по улице Ново-Вокзальной до дома № 323А по улице Ново-Садовой), Георгия Димитрова (ремонт от улицы Стара-Загора до улицы Солнечной), Елизарова (ремонт от улицы Победы до проспекта Металлургов), Санфировой (ремонт от улицы Блюхера до Московского шоссе), Революционной (ремонт от улицы Аэродромной до улицы Гагарина и от улицы Маломосковской до дома № 79 по улице Революционной), Липяговской (ремонт от улицы Арбатской до дома № 8 по улице Липяговской), на 9 просеке (ремонт 5 линии, с разворотным кольцом), на улице Студеный Овраг (ремонт 3 линии от дома № 125 ст. 8 по улице Овраг Артек до санатория "Можайский").

На 9 просеке находится санаторий «Самарский», а на улице Студеный Овраг – санаторий «Можайский», на базе которого организована реабилитация участников СВО.

Трудоемкие дорожные работы проводились в ночное время, чтобы избежать активного трафика. Для минимизации неудобств движение не перекрывали полностью, за исключением участка улицы Чернореченской, где осуществлялся комплексный ремонт и переустройство инженерных сетей в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда».

Фото: администрация Самары